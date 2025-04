50-Meter-Umzug für den Geschäftserfolg: Warum eine Heilpraktikerin in Hohenstein-Ernstthal die Weinkellerstraße verlässt

Heilpraktikerin Martina-Lucia Wolf eröffnet im Mai eine neue Praxis über der Mohrenapotheke. Schon seit 20 Jahren ist der Umzug in das 350 Jahre alte Gebäude ihr großer Traum.

Die Hohenstein-Ernstthaler Heilpraktikerin Martina-Lucia Wolf ist derzeit im Umzugsstress: Am 10. Mai will sie ihre neuen Praxisräume am Altmarkt eröffnen. Diese sind nur schlappe 50 Meter von der bisherigen Praxis auf der Weinkellerstraße entfernt. Auch die Bedingungen sind nicht so unterschiedlich: Die Räumlichkeiten sind ähnlich groß,...