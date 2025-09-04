„700fünf“: St. Egidien feiert Riesensause zum Ortsjubiläum

St. Egidien. Die Spannung steigt, am Freitag geht’s richtig los: St. Egidien feiert drei Tage lang ein Fest, wie es dies wohl seit der „1000-Jahr-Feier“von 1956 nicht mehr gab. Was wird geboten, wo kann man parken? Hier gibt’s Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Unübersehbar wird überall in der Region auf „700fünf“ Jahre St. Egidien hingewiesen. Was hat es mit der komischen Zahl auf sich? Unübersehbar wird überall in der Region auf „700fünf“ Jahre St. Egidien hingewiesen. Was hat es mit der komischen Zahl auf sich?