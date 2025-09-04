Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In vielen Vorgärten St. Egidiens kann man sich in diesen Tagen an solchen und ähnlichen Bildern erfreuen.
In vielen Vorgärten St. Egidiens kann man sich in diesen Tagen an solchen und ähnlichen Bildern erfreuen.
Hohenstein-Ernstthal
„700fünf“: St. Egidien feiert Riesensause zum Ortsjubiläum
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

St. Egidien. Die Spannung steigt, am Freitag geht’s richtig los: St. Egidien feiert drei Tage lang ein Fest, wie es dies wohl seit der „1000-Jahr-Feier“von 1956 nicht mehr gab. Was wird geboten, wo kann man parken? Hier gibt’s Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Unübersehbar wird überall in der Region auf „700fünf“ Jahre St. Egidien hingewiesen. Was hat es mit der komischen Zahl auf sich?
25.08.2025
4 min.
Gericht kippt erstes Urteil: St. Egidien darf Zweckverband mit Lichtenstein doch nicht verlassen
Räumlich sind sich St. Egidien und Lichtenstein nah, im Gewerbegebietsstreit liegen sie aber weit auseinander.
Im erbitterten Streit der beiden Kommunen um einen gemeinsamen Zweckverband schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung aus. Nachdem vor Gericht zuerst St. Egidien Recht bekommen hatte, ist letztlich doch Lichtenstein der Sieger.
Markus Pfeifer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
06.08.2025
3 min.
St. Egidien: Mega-Umzug beleuchtet sieben Jahrhunderte
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug.
Er soll 1,5 Kilometer lang und drei Stunden unterwegs sein: Zur „700fünf“-Jahr-Feier im September wird sich ein riesiger Lindwurm aus Fahrzeugen und Menschen durch den Ort schlängeln.
Bernd Appel
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
Mehr Artikel