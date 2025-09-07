705 Jahre St. Egidien: Die schönsten Fotos vom großen Umzug zum Ortsjubiläum

Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien hat alles aufgeboten, was ging: 40 verschiedene Bilder haben sich für den Umzug auf die Strecke begeben.
Mit dem Heiligen Ägidius und dem Bild zur Besiedlung von St. Egidien im 12. Jahrhundert begann am Sonntagnachmittag der Festumzug durch den Ort, mit den ersten demokratischen Wahlen nach dem DDR-Ende 1990 wurde er beschlossen: Ein Lindwurm aus insgesamt vierzig Bildern zog anlässlich des „700fünf“-jährigen Jubiläums durch St. Egidien. 150...
