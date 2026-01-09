MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost ging zeitweise nichts mehr.
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost ging zeitweise nichts mehr. Bild: Andreas Kretschel
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost ging zeitweise nichts mehr.
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost ging zeitweise nichts mehr. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
A 4 im Schneechaos: Sperrungen und Unfälle von Limbach-Oberfrohna bis Crimmitschau
Von Bernd Appel, Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem liegen gebliebene Lkw haben für Schwierigkeiten gesorgt. Auch Autos verloren wegen der Glätte die Kontrolle bei der Auffahrt. Die zuständige Autobahn GmbH gibt vorerst Entwarnung.

Tief „Elli“ hat am Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 4 in Westsachsen gesorgt. Schneefall und Glätte führten laut Polizei zu mehreren Zwischenfällen mit liegen gebliebenen Lastwagen und Unfällen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Auf der B180 an der Anschlusstelle zur A4 war der Winterdienst des Landkreises Zwickau im Einsatz.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
12:00 Uhr
3 min.
Schneetreiben in Westsachsen: Wo aktuell mit Einschränkungen zu rechnen ist
Winterdienst im Dauereinsatz: Schneesturm „Elli“ sorgt auch rund um Zwickau für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen.
Sturmtief „Elli“ brachte der Region am Freitagmorgen Verkehrsbehinderungen und Verspätungen. Wie ist die Lage rund um Zwickau?
Jim Kerzig
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel