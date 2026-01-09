A 4 im Schneechaos: Sperrungen und Unfälle von Limbach-Oberfrohna bis Crimmitschau

Hohenstein-Ernstthal
Vor allem liegen gebliebene Lkw haben für Schwierigkeiten gesorgt. Auch Autos verloren wegen der Glätte die Kontrolle bei der Auffahrt. Die zuständige Autobahn GmbH gibt vorerst Entwarnung.
Tief „Elli“ hat am Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 4 in Westsachsen gesorgt. Schneefall und Glätte führten laut Polizei zu mehreren Zwischenfällen mit liegen gebliebenen Lastwagen und Unfällen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.