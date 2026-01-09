A 4 im Schneechaos: Sperrungen und Unfälle von Limbach-Oberfrohna bis Crimmitschau

Vor allem liegen gebliebene Lkw haben für Schwierigkeiten gesorgt. Auch Autos verloren wegen der Glätte die Kontrolle bei der Auffahrt. Die zuständige Autobahn GmbH gibt vorerst Entwarnung.

Tief „Elli" hat am Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 4 in Westsachsen gesorgt. Schneefall und Glätte führten laut Polizei zu mehreren Zwischenfällen mit liegen gebliebenen Lastwagen und Unfällen.