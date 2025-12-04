„A Christmas Carol“ - Jugendblasorchester spielt in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal

Das Programm des Adventskonzertes des Jugendblasorchesters orientiert sich diesmal an der weltberühmten Erzählung von Charles Dickens.

Ein Adventskonzert unter dem Titel „A Christmas Carol“ ist am zweiten Advent in der Trinitatiskirche auf dem Neumarkt in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Unter der künstlerischen Leitung von Vladyslav Vorobel bietet das Jugendblasorchester Hohenstein-Ernstthal ein Programm, welches sich an der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens...