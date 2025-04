Ab 1. April sind in Lichtenstein in der Miniwelt wieder Weltreisen im Kleinformat möglich

Seit rund einen Monat wird in der Miniwelt in Lichtenstein fleißig gewerkelt. Denn mit dem April beginnt auch die Saison im Landschaftspark.

Bis zu zehn Leute haben in den vergangenen Wochen in der Miniwelt mit angepackt, um den Park fit für die Saison zu machen. Die Modelle weltbekannter und regionaler Bauwerke wurden aus dem „Winterschlaf“ geholt, egal ob sie dem Wetter im Freien trotzen mussten oder eingelagert waren. An einigen gab es Reparatur- und Renovierungsarbeiten,...