Steffi Löffler mit ihrem ersten Buch namens „Ostafrikanische Eindrücke“, das sie im Eigenverlag veröffentlicht hat.
Steffi Löffler mit ihrem ersten Buch namens „Ostafrikanische Eindrücke“, das sie im Eigenverlag veröffentlicht hat. Bild: Markus Pfeifer
Das Ehepar Löffler bei einer Lebensmittelverteilung an Patenfamilien in Ukunda in Kenia.
Das Ehepar Löffler bei einer Lebensmittelverteilung an Patenfamilien in Ukunda in Kenia. Bild: Steffi Löffler
Jürgen Löffler mit einem Patenkind.
Jürgen Löffler mit einem Patenkind. Bild: Steffi Löffler
Hohenstein-Ernstthal
Ärztin aus St. Egidien schreibt Buch über Liebe zu Afrika
Redakteur
Von Bernd Appel
Im Ruhestand ist Steffi Löffler unter die Schriftsteller gegangen: In Rekordzeit hat sie ihr erstes Buch verfasst. In 25 Geschichten schildert sie Erfahrungen aus 25 Jahren Engagement in Kenia.

„You have nice hair“ (du hast schönes Haar): Das ist laut Steffi Löffler einer der üblichen Anmach-Sprüche der sogenannten Beachboys an der kenianischen Küste für einsame europäische Frauen. Sie selbst ist zwar stets mit Ehemann Jürgen und oft mit der ganzen Familie in Afrika gewesen, wurde aber auf einsamen Spaziergängen auch...
