Altehrwürdige Fabrikbrache in Westsachsen erlebt nie dagewesenen Partymarathon

Gleich vier Tanzveranstaltungen brachten am Freitag und Samstag Schwung in die Tauscher-Fabrik in Oberlungwitz. Wie ist es gelaufen? Die „Freie Presse“ hat mit Veranstaltern und Teilnehmern gesprochen.

Als die monumentale Tauscher-Fabrik im Jahr 1928 an der Hofer Straße in Oberlungwitz gebaut wurde, wo sie bis heute das Ortsbild prägt, konnte niemand ahnen, welche Nutzung sie knapp 100 Jahre später erfährt. Am Wochenende strömten alle Generationen von elf bis über 80 zu vier Veranstaltungen der „Tanzfabrik", die...