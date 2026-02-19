MENÜ
Was tut die Stadt gegen die Vermüllung der Kleidercontainer „Am Güterbahnhof“?
Was tut die Stadt gegen die Vermüllung der Kleidercontainer „Am Güterbahnhof"?
Laut Amtsleiterin Claudia Schneider wurde in dieser Woche eine Änderung bei einem problematischen Standort beschlossen.
Laut Amtsleiterin Claudia Schneider wurde in dieser Woche eine Änderung bei einem problematischen Standort beschlossen.
Das Problem der vermüllten Container ist nicht neu, wie das Foto aus dem Jahr 2025 am Kaufland zeigt.
Das Problem der vermüllten Container ist nicht neu, wie das Foto aus dem Jahr 2025 am Kaufland zeigt.
Hohenstein-Ernstthal
Altkleidercontainer reduziert: Was hat es für Hohenstein-Ernstthal gebracht?
Von Cristina Zehrfeld
Aktuell gibt es in Hohenstein-Ernstthal nur noch drei Standorte, an denen Altkleidercontainer stehen. Einer davon soll liquidiert werden. Warum?

Die Zahl der Standorte, an denen Bürger in Hohenstein-Ernstthal ihre Altkleider abgeben können, wurde im Herbst vergangenen Jahres drastisch reduziert. Von ursprünglich 23 Stellen sind nur drei übriggeblieben: Altkleidercontainer stehen seither nur noch „Am Güterbahnhof“, an der Heinrich-Heine-Straße und am Feuerwehrteich in...
