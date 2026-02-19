Altkleidercontainer reduziert: Was hat es für Hohenstein-Ernstthal gebracht?

Hohenstein-Ernstthal
Aktuell gibt es in Hohenstein-Ernstthal nur noch drei Standorte, an denen Altkleidercontainer stehen. Einer davon soll liquidiert werden. Warum?
Die Zahl der Standorte, an denen Bürger in Hohenstein-Ernstthal ihre Altkleider abgeben können, wurde im Herbst vergangenen Jahres drastisch reduziert. Von ursprünglich 23 Stellen sind nur drei übriggeblieben: Altkleidercontainer stehen seither nur noch „Am Güterbahnhof“, an der Heinrich-Heine-Straße und am Feuerwehrteich in...
