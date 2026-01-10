Altmarkt-Murmelbahn, Omas zum Mieten und ein Baumarkt: Diese Wünsche gibt es in Hohenstein-Ernstthal

Ron Richter hat bei der „Zukunftswerkstatt HOT Future“ gefragt, was sich Hohenstein-Ernstthaler wünschen. Nun gibt es interessante Ideen. Was sagt Oberbürgermeister Lars Kluge dazu?

Im neuen Jahr hat Ron Richter, Inhaber von „B2BA“ an der Kunzegasse in Hohenstein-Ernstthal, eine neue Herausforderung: Er will gern die eine oder andere Idee umsetzen, die kürzlich bei seinem kleinen Projekt „Ideenwerkstatt HOT Future“ entstanden ist. Besucher der Hofweihnacht hatten Wünsche notiert, die es mit Blick auf die Entwicklung...