AMC Sachsenring blickt auf 30 Jahre Verkehrssicherheitszentrum in Hohenstein-Ernstthal zurück

Der nächste öffentliche Clubabend des AMC Sachsenring steht ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre VSZ Sachsenring“. Wolfgang Paternoga und René Fritzsche gehen auf Zeitreise.

Am Reformationstag führt der AMC Sachsenring seinen nächsten öffentlichen Clubabend durch und hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen. Auf dem Programm steht das 30-jährige Bestehen des Verkehrssicherheitszentrums (VSZ) Sachsenring, welches in diesem Jahr gefeiert wird. Weil die Veranstalter mit besonders regem Zuspruch rechnen, trifft...