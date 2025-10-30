Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das VSZ Sachsenring ist Wirtschaftsmotor und alljährlicher MotoGP-Schauplatz.
Das VSZ Sachsenring ist Wirtschaftsmotor und alljährlicher MotoGP-Schauplatz. Bild: Thorsten Horn
Das VSZ Sachsenring ist Wirtschaftsmotor und alljährlicher MotoGP-Schauplatz.
Das VSZ Sachsenring ist Wirtschaftsmotor und alljährlicher MotoGP-Schauplatz. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
AMC Sachsenring blickt auf 30 Jahre Verkehrssicherheitszentrum in Hohenstein-Ernstthal zurück
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der nächste öffentliche Clubabend des AMC Sachsenring steht ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre VSZ Sachsenring“. Wolfgang Paternoga und René Fritzsche gehen auf Zeitreise.

Am Reformationstag führt der AMC Sachsenring seinen nächsten öffentlichen Clubabend durch und hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen. Auf dem Programm steht das 30-jährige Bestehen des Verkehrssicherheitszentrums (VSZ) Sachsenring, welches in diesem Jahr gefeiert wird. Weil die Veranstalter mit besonders regem Zuspruch rechnen, trifft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
28.08.2025
1 min.
Clubabend am Sachsenring: AMC blickt auf seine Großveranstaltungen zurück
Beim nächsten öffentlichen AMC-Clubabend wird auch auf den MotoGP zurückgeblickt.
Beim nächsten öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring dreht sich alles um die fast 100-jährige Geschichte der Rennstrecke.
Thorsten Horn
26.08.2025
4 min.
30 Jahre VSZ am Sachsenring: „Erwähnen Sie bitte den Motorsport nicht“
Łukasz Grajewski, Franz Wurz und Ruben Zeltner (von links) haben bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Anfänge des VSZ am Sachsenring erinnert.
Die DTM hat am Wochenende 51.000 Besucher an den Sachsenring gelockt. Parallel ist ein Jubiläum gefeiert worden: Vor 30 Jahren wurde das Verkehrssicherheitszentrum eingeweiht. Ein Rückblick.
Cristina Zehrfeld
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel