Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: Richter lässt bei Stinkefinger Gnade walten

Hohenstein-Ernstthal
Ein junger Mann hat in Hohenstein-Ernstthal seine Missachtung gegenüber zwei Polizisten überdeutlich kundgetan, anschließend soll er sich ihnen widersetzt haben. Der Gang vor Gericht hat sich nicht nur für ihn ausgezahlt.
Offensichtlich hat der Angeklagte (21) ein Problem mit Polizisten – und dies tat der Hohenstein-Ernstthaler im Juli gegenüber zwei Beamten in seiner Heimatstadt ausgesprochen deutlich kund. Das damalige Geschehen stand am Dienstag im Fokus eines kurzen Prozesses vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal. Laut Anklage zeigte der junge Mann der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.