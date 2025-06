Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: Warum eine vermeintliche Polizisten-Bestechung straffrei bleibt

Ein Mediziner aus Chemnitz wird in Lichtenstein mit über zwei Promille an seinem beschädigten Auto erwischt – doch betrunken gefahren sei er nicht, behauptet der Mann. Er soll zudem versucht haben, zwei Beamte mit je 50.000 Euro zu bestechen.

Der 14. Februar 2024 war zugleich Aschermittwoch und Valentinstag – und beide Daten spielten offenbar eine Rolle für das, was an diesem Tag auf der B-173-Kreuzung vor dem St. Egidiener Gewerbegebiet und anschließend in Lichtenstein geschah. Dies stellte sich am Mittwoch beim Prozess vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal heraus. Ein...