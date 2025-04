An der A4-Anschlussstelle in Wüstenbrand: Hoher Sachschaden bei Lasterunfall

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Obwohl am Laster der Tank beschädigt war, hielt der 49-jährige Fahrer nicht an. Später war eine Spezialfirma im Einsatz.

Auf 25.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall im Bereich der A4-Anschlussstelle Wüstenbrand beziffert. Dienstagnachmittag verließ ein 49-Jähriger, der mit seinem Sattelschlepper in Richtung Dresden unterwegs war, die Autobahn. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet in das Bankett. Dabei wurde ein Tank so stark...