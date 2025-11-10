Auf der Suche nach toten Wildschweinen: Hohenstein-Ernstthaler hilft bei Eindämmung der Schweinepest

Wenn irgendwo in Deutschland die Afrikanische Schweinepest wütet, zieht Christian Thomas Müller mit seiner Hündin Fina los, um tote Wildschweine zu finden. Ein anstrengendes und gefährliches Hobby.

Im Einsatz hat Christian Thomas Müller immer eine Waffe dabei. Doch es ist ihm am liebsten, wenn er nicht schießen muss. Bewaffnet ist er nur zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz seiner Jagdhündin Fina. Auf die Tiere des Waldes hat er es nicht abgesehen. Jedenfalls nicht auf lebende Tiere. Christian Thomas Müller ist in der Kadaversuche...