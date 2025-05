Autodiebstähle in St. Egidien und Lichtenstein offenbar aufgeklärt – mutmaßlicher Täter verletzt Polizistin

Der Mann wollte in Limbach-Oberfrohna mit einem gestohlenen Transporter flüchten. Ihm werden nun diverse Delikte, auch mit Tatorten in Lichtenstein und St. Egidien, zur Last gelegt.

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch in Limbach-Oberfrohna abgespielt: Gegen 17.40 Uhr kam einer Polizeistreife am Stadtpark ein Ford-Transporter entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen einen Baum, der teilweise entwurzelt wurde. Die Beamten blockierten mit ihrem Streifenwagen den... Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch in Limbach-Oberfrohna abgespielt: Gegen 17.40 Uhr kam einer Polizeistreife am Stadtpark ein Ford-Transporter entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen einen Baum, der teilweise entwurzelt wurde. Die Beamten blockierten mit ihrem Streifenwagen den...