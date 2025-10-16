Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Witterung habe die Arbeiten verzögert, wird mitgeteilt. Bild: Andreas Kretschel
Die Witterung habe die Arbeiten verzögert, wird mitgeteilt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
B 173 bei Lichtenstein: Kreuzung bleibt länger gesperrt
Redakteur
Von Bernd Appel
Die komplette Erneuerung der Bundesstraße in diesem Bereich soll jedoch wie geplant abgeschlossen werden.

Bis 24. Oktober sollen die Arbeiten zur Erneuerung der B 173 bei Lichtenstein beendet sein – dieses Datum wird laut Lasuv-Sprecherin Corinna Saring auch eingehalten. Allerdings gibt es eine Änderung: Auch die Arbeiten im Kreuzungsbereich der B 173 mit der S 255 zwischen den Zufahrten nach St. Egidien und Lichtenstein werden bis einschließlich...
