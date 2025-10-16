B 173 bei Lichtenstein: Kreuzung bleibt länger gesperrt

Die komplette Erneuerung der Bundesstraße in diesem Bereich soll jedoch wie geplant abgeschlossen werden.

Bis 24. Oktober sollen die Arbeiten zur Erneuerung der B 173 bei Lichtenstein beendet sein – dieses Datum wird laut Lasuv-Sprecherin Corinna Saring auch eingehalten. Allerdings gibt es eine Änderung: Auch die Arbeiten im Kreuzungsbereich der B 173 mit der S 255 zwischen den Zufahrten nach St. Egidien und Lichtenstein werden bis einschließlich...