Badfest ohne Bad: Wie geht es mit dem 2022 zerstörten Sommerbad Gersdorf weiter?

Hohenstein-Ernstthal
Schon lange warten die Gersdorfer auf das Millionenprojekt. Drei Jahre nach der verheerenden Schlammflut im Sommerbad sollen nun die Pläne für den Wiederaufbau öffentlich werden.
Fast genau drei Jahre ist es her, dass nach einem Unwetter mit extremen Starkregen auf benachbarten Feldern eine Schlammflut durch das Gersdorfer Sommerbad rollte. Das Becken war voll, die Technik größtenteils zerstört. Danach gab es die Hoffnung, dass vielleicht nur ein oder zwei Badesaisons ausfallen. Nun sind es schon drei und eine vierte...
