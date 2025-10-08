Baustelle zwischen Lichtenstein und St. Egidien behindert auch die Feuerwehr

Die Lichtensteiner Feuerwehr sitzt kurioserweise nicht in Lichtenstein – das führt in diesen Tagen zu Problemen, denn der kürzeste Weg in die Stadt ist versperrt.

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten im Verhältnis von Lichtenstein und St. Egidien, dass Lichtensteins städtische Feuerwehr ihr Gerätehaus nicht etwa in Lichtenstein hat, sondern auf der Gemarkung von St. Egidien, nämlich im gemeinsam erschlossenen Gewerbegebiet Am Auersberg. Wohl in Erwartung einer künftigen Eingemeindung des kleinen...