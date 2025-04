Bernsdorf/Hermsdorf: Der Mühlenwald bekommt Zuwachs

Die Stiftung „Wald für Sachsen“ setzt sich dafür ein, dass aus landwirtschaftlich genutzten Flächen Laubwald wird. In der Region hat sie schon einiges bewirkt.

Was am Mühlenwald im Bernsdorfer Ortsteil Oberhermsdorf in dieser Woche geschehen ist, das wird man erst in einigen Jahren richtig erkennen können – und danach, wenn es gut geht, für über ein Jahrhundert: Innerhalb weniger Tage sind dort in der Aue des Lungwitzbachs rund 8000 Bäume und Sträucher gepflanzt worden. „Vogelkirschen, Ulmen,...