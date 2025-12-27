Bernsdorfer Bauernhof lockt mit Grillpyramide und Glühwein

Hohenstein-Ernstthal
Bei Familie Werner in Bernsdorf klingt das Veranstaltungsjahr am Sonntag mit Bratwurst, Glühwein und „Bergblech“ aus.
Der Dezember hat dem Team von Familie Werner und der Veranstaltungsagentur Andrea & Partner aus Bernsdorf wieder viel Arbeit beschert. Unter anderem wurde auf den Weihnachtsmärkten in Hohenstein-Ernstthal und Schwarzenberg für deftige Verpflegung vom Grill gesorgt. Nun hat die markante Grillpyramide zum nachweihnachtlichen Saisonabschluss noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.