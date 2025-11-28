Bescheid erlassen: Kuhschnappel bekommt Tempo 30

Hohenstein-Ernstthal
Nach langem Kampf ist es (zumindest teilweise) geschafft: Fußgänger sollen besser geschützt werden.
Im dritten Anlauf hat die Gemeinde St. Egidien einen Erfolg für mehr Fußgänger-Sicherheit erzielt: Die Lichtensteiner Stadtverwaltung hat am Freitag einen Bescheid erlassen, nachdem an bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße im St. Egidiener Ortsteil Kuhschnappel künftig Tempo 30 gilt, und zwar von 6 bis 8 Uhr sowie von 12 bis 16...
