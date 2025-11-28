Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße gilt künftig Tempo 30.
An bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße gilt künftig Tempo 30. Bild: Andreas Kretschel
An bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße gilt künftig Tempo 30.
An bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße gilt künftig Tempo 30. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bescheid erlassen: Kuhschnappel bekommt Tempo 30
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach langem Kampf ist es (zumindest teilweise) geschafft: Fußgänger sollen besser geschützt werden.

Im dritten Anlauf hat die Gemeinde St. Egidien einen Erfolg für mehr Fußgänger-Sicherheit erzielt: Die Lichtensteiner Stadtverwaltung hat am Freitag einen Bescheid erlassen, nachdem an bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße im St. Egidiener Ortsteil Kuhschnappel künftig Tempo 30 gilt, und zwar von 6 bis 8 Uhr sowie von 12 bis 16...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
17:30 Uhr
4 min.
Tempo 30 in Kuhschnappel: Droht jetzt neuer Zoff?
Dieses Schild soll weg, stattdessen weisen Verkehrszeichen künftig hier auf den Start des Tempo-30-Abschnitts zu bestimmten Zeiten hin – obwohl es hier einen Fußweg gibt.
Nach sieben langen Jahren Kampf gibt es einen Teilerfolg für Kuhschnappel: Zeitlich und örtlich befristet wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Doch die Meinungen über die präsentierte Lösung gehen weit auseinander.
Bernd Appel
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
Von Bernd Appel
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Kommentar zu Tempo 30 Kuhschnappel: Der Schwarze Peter wandert
Meinung
Redakteur
Bisher können die Anwohner nur um Tempo 30 bitten - demnächst soll es zumindest in einem kleinen Teil des Ortes gelten.
Ein Anfang ist gemacht, obwohl im kleinen Ort wohl viele nicht zufrieden sein werden. Doch die Geschwindigkeitsbegrenzung kann sowieso nur ein Zwischenschritt sein.
Bernd Appel
Mehr Artikel