Oberbürgermeister Lars Kluge hat die Sachgebietsleiterin Angela Höller als Nachfolgerin des amtierenden Bauamtsleiters Ulrich Weber vorgeschlagen.
Für das im Stadthaus untergebrachte Bauamt wird ab April ein neuer Amtsleiter gesucht. Das Prozedere ist im Verwaltungsausschuss aber auf Widerstand gestoßen.
Wie soll es baulich in Hohenstein-Ernstthal weitergehen? Das sehen die Stadträte als Kernfrage.
Für das im Stadthaus untergebrachte Bauamt wird ab April ein neuer Amtsleiter gesucht. Das Prozedere ist im Verwaltungsausschuss aber auf Widerstand gestoßen.
Wie soll es baulich in Hohenstein-Ernstthal weitergehen? Das sehen die Stadträte als Kernfrage.
Hohenstein-Ernstthal
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Räte verweigern OB Kluge die Gefolgschaft
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Wer wird Nachfolger des Bauamtsleiters Ulrich Weber, der im März in den Ruhestand geht? Es gibt zwei Bewerber. Doch dem Vorschlag des Oberbürgermeisters wollen die Stadträte nicht folgen. Warum nicht?

Die Neubesetzung der Stelle des Bauamtsleiters in Hohenstein-Ernstthal ist kein Selbstläufer. Das ist bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses klar geworden. Die Stadträte haben sich einer vermeintlich unspektakulären Personalentscheidung widersetzt, die Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) im Alleingang vorgeschlagen hatte, ohne sie...
