Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Räte verweigern OB Kluge die Gefolgschaft

Wer wird Nachfolger des Bauamtsleiters Ulrich Weber, der im März in den Ruhestand geht? Es gibt zwei Bewerber. Doch dem Vorschlag des Oberbürgermeisters wollen die Stadträte nicht folgen. Warum nicht?

Die Neubesetzung der Stelle des Bauamtsleiters in Hohenstein-Ernstthal ist kein Selbstläufer. Das ist bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses klar geworden. Die Stadträte haben sich einer vermeintlich unspektakulären Personalentscheidung widersetzt, die Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) im Alleingang vorgeschlagen hatte, ohne sie...