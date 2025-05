Besuchermassen in Oberlungwitz: Die Stadt feiert und kann von Preisgeld träumen

Auch der verregnete Sonntag konnte den Oberlungwitzern die Laune nicht verderben, denn die anderen Festtage waren ein Erfolg. Bei einem Wettbewerb winkt nun sogar noch viel Geld.

Jeweils 750 Enten sind am Samstag und Sonntag recht gemächlich auf dem Lungwitzbach am Festgelände vorbeigeschwommen. Die Kita „Tausendfüßler“ führt beim Entenrennen, das im Programm des Strumpf- und Vereinsfestes nicht fehlen darf, die Regie. Ihr Förderverein freut sich über reichlich Startgeld in der Kasse. Zahlreiche Preise kamen von...