„Bier, Bratwurst, Blasmusik“ füllt den Lichtensteiner Palaishof

Der Musikverein Lichtenstein kann nicht nur Musik machen. Bei „Bier, Bratwurst, Blasmusik“ wurde wieder eine Großveranstaltung gestemmt - mit einem Bratwurst-Experten im Publikum.

Nicht nur bei den Lichtensteiner Musikanten, die eine Teilformation des Musikvereins Lichtenstein sind und am Donnerstagvormittag der erste Programmpunkt bei der traditionellen Himmelfahrtssause waren, lief es wie am Schnürchen. Ähnlich flott wie die Rhythmen war auch die Arbeit der Mitglieder des Musik- sowie Fördervereins an den...