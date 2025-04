Bleiglasfenster an Friedhofskapelle in Hohenstein-Ernstthal zerstört

Eine massive Sachbeschädigung hat sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Ernstthaler Friedhof ereignet. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Hohenstein-Ernstthal.

Friedhofsverwalter Thomas Jäkel-Lorenz ist erschüttert, als er am Dienstag auf dem Ernstthaler Friedhof eintrifft: In der Nacht haben Unbekannte mit brachialer Gewalt zwei Bleiglasfenster der 1913 errichteten Friedhofkapelle zerstört. Die Tat hat sich zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 7 Uhr ereignet. Von der Polizei wird der Sachschaden auf 3000 Euro geschätzt. Doch Thomas Jäkel-Lorenz geht von deutlich höheren Kosten für die Instandsetzung aus.

Rollsplitt von Gräbern als Wurfgeschosse

Das Ausmaß der Zerstörung macht deutlich: Hier geht es nicht um einen Dummejungenstreich. Die Fenster wurden mit einer Vielzahl von Steinwürfen massiv beschädigt. Verwendet wurde Rollsplitt von Gräbern und eine Wabenplatte, möglicherweise auch Steine, die aus nahe gelegenen Gabionen herausgepult wurden. „Das war die reine Zerstörungswut“, so Thomas Jäkel-Lorenz. In die Kapelle eingedrungen sind die Täter nicht, entsprechend wurde auch nichts entwendet. Allerdings wurde sowohl die Bleiverglasung als auch das davor befindliche Sicherheitsglas zerstört. Die Wucht war so heftig, dass auch die Bleiruten, in welche das Glas eingefasst sind, massiv verbogen und somit zerstört wurden.

Auch vor der Trauerhalle haben die Täter deutliche Spuren hinterlassen. Bild: Markus Pfeifer Auch vor der Trauerhalle haben die Täter deutliche Spuren hinterlassen. Bild: Markus Pfeifer

Damit ist die Friedhofskapelle derzeit nicht nutzbar: „Wir hätten heute hier eine Trauerfeier gehabt“, so Thomas Jäkel-Lorenz. Doch Trauerfeierlichkeiten können zumindest bis zu einer vorläufigen Behebung des Schadens nicht in der Kapelle stattfinden. Es muss wohl bis auf weiteres auf die Kirche ausgewichen werden. Glassplitter und Steine waren im gesamten Innenraum verteilt. Teils wurden sogar Kirchenbänke beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Zunächst soll das Sicherheitsglas vor den eigentlichen Bleiglasfenstern erneuert werden, sodass der Innenraum wieder vor der Witterung geschützt ist und für Trauerfeiern genutzt werden kann. Für das Beheben der Schäden muss die Kirchgemeinde aufkommen, wie der Friedhofsverwalter verdeutlicht: „Da nichts gestohlen wurde, greift die Versicherung nicht.“ Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen wahrgenommen haben, die sich in der Nähe der Friedhofskapelle aufhielten und für die Beschädigungen verantwortlich sein könnten. Hinweise erbittet die Polizei im Revier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640. (czd/mib)