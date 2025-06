Bodenbelag als Kunst an besonderer Stelle in Lichtenstein

Wo einst Textilien gefertigt wurden, geht es am Montag um besondere Kunst. Ein Chemnitzer, der sich in der Lichtensteiner Elegantia eingemietet hat, gehört zu den Kreativen, die ihre Ateliers öffnen.

Keramik, Holz, Stein oder Metall sind bei Künstlern oft in Gebrauch, genauso wie Farben, Papier und manches mehr. Nun zeigt in Lichtenstein ein Kreativer erstmals, dass auch Linoleum zu Kunstwerken werden kann. Im Werkraum der „Linobildhauerei“, der sich in der früheren Textilfabrik „Elegantia“ an der Rödlitzer Straße 2 in Lichtenstein...