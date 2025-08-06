Brand in Hohenstein-Ernstthal: Feuerwehr evakuiert elf Personen aus Mehrfamilienhaus

Aufregung am Dienstagabend an der Goldbachstraße. Dort hat es in der Küche einer Wohnung gebrannt. Eine Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei spricht am Mittwochmorgen über Brandursache und Schadenshöhe.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Goldbachstraße in Hohenstein-Ernstthal hat am Dienstagabend für einen Blaulicht-Einsatz gesorgt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten um 22.36 Uhr aus. Sie forderten wenig später auch die Unterstützung der Polizei an – schließlich gab es eine verletzte Person und einen Sachschaden. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Goldbachstraße in Hohenstein-Ernstthal hat am Dienstagabend für einen Blaulicht-Einsatz gesorgt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten um 22.36 Uhr aus. Sie forderten wenig später auch die Unterstützung der Polizei an – schließlich gab es eine verletzte Person und einen Sachschaden.