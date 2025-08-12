Braucht das Hohenstein-Ernstthaler Bergfest eine neue Idee für den Sonntagabend?

Schausteller und Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der 52. Auflage des Bergfestes in Hohenstein-Ernstthal. Doch die Lasershow am Sonntagabend steht zur Diskussion.

Der über viele Jahre traditionelle Abschluss des Bergfestes auf dem Hohenstein-Ernstthaler Pfaffenberg mit einem Höhenfeuerwerk war das letzte Mal bei der 50. Auflage zu erleben. Brand- und Naturschutz, aber auch die Nähe zur Autobahn und hochgewachsene Bäume, die die Sicht versperren, sprechen gegen das farbenfrohe Spektakel. Deshalb gab es...