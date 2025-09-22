Bürgerhaushalt Hohenstein-Ernstthal: Wie wichtig sind die Ideen von Kindern und Jugendlichen?

Hohenstein-Ernstthal
31 Vorschläge gab es in diesem Jahr für den Bürgerhaushalt. Von den acht Vorschlägen, die in einer Ideenwerkstatt von Kindern und Jugendlichen erarbeitet worden sind, sollen zwei umgesetzt werden.
Zwei Vorschläge aus der Ideenwerkstatt zum Bürgerhaushalt sollen in den nächsten Monaten umgesetzt werden. Beide Vorschläge klingen nicht gerade nach dem, was bei Kindern und Jugendlichen ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Da wären zum einen Mülleimeraufsätze für die Zigarettenstummelentsorgung am Bahnhof. Zum anderen ist es die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.