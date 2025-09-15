Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde.
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde. Bild: A. Kretschel
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde.
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde. Bild: A. Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bürgerhaushalt in Hohenstein-Ernstthal: Kommen nun Karl-May-Ampelmännchen?
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über Großprojekte wird in Stadträten oft lange diskutiert. Aber auch ein Betrag von 20.000 Euro im Bürgerhaushalt erfordert viel Arbeit. Interessante Ideen haben es manchmal schwer.

Insgesamt 31 Maßnahmen stehen auf einer Liste, mit der sich die Hohenstein-Ernstthaler Stadträte im Vorfeld der Ratssitzung am Dienstagabend beschäftigen mussten. Denn sechs davon sollen nun realisiert werden, darunter eine Hängeliege für Erwachsene in Ernstthal, eine Fahrrad-Reparaturstation und ein Trinkbrunnen auf dem Markt sowie eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
08.09.2025
3 min.
Karl-May-Haus: Brandneue Spielgeräte schon wieder defekt
Die Schaukel ist nach einem Tag Nutzung schon wieder außer Betrieb.
Bereits einen Tag nach der Eröffnung musste eine Schaukel abgehängt werden, auch die beiden Kletter-Tipis sind gesperrt. Was ist da los?
Bernd Appel
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
09.09.2025
4 min.
120 Jahre VfL Hohenstein-Ernstthal: Das wünschen sich Funktionäre, Fans und Rivalen zum Jubiläum
Die alte VfL-Fahne war beim Festwochenende des Klubs aus Hohenstein-Ernstthal am Wochenende ebenfalls zu sehen.
Der Sportverein hat am Freitag Geburtstag gefeiert. Welche Erinnerungen dabei hochkamen und welche Ziele in der Zukunft angestrebt werden.
Torsten Ewers
Mehr Artikel