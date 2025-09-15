Bürgerhaushalt in Hohenstein-Ernstthal: Kommen nun Karl-May-Ampelmännchen?

Hohenstein-Ernstthal
Über Großprojekte wird in Stadträten oft lange diskutiert. Aber auch ein Betrag von 20.000 Euro im Bürgerhaushalt erfordert viel Arbeit. Interessante Ideen haben es manchmal schwer.
Insgesamt 31 Maßnahmen stehen auf einer Liste, mit der sich die Hohenstein-Ernstthaler Stadträte im Vorfeld der Ratssitzung am Dienstagabend beschäftigen mussten. Denn sechs davon sollen nun realisiert werden, darunter eine Hängeliege für Erwachsene in Ernstthal, eine Fahrrad-Reparaturstation und ein Trinkbrunnen auf dem Markt sowie eine...
