MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lars Kluge ist in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister. 2026 wird neu gewählt.
Lars Kluge ist in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister. 2026 wird neu gewählt. Bild: Andreas Kretschel
Lars Kluge ist in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister. 2026 wird neu gewählt.
Lars Kluge ist in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister. 2026 wird neu gewählt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bürgermeisterwahl und Jahnturnhalle: Das sind die Themen bei der Stadtratssitzung Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die letzte öffentliche Stadtratssitzung dieses Jahres findet am Dienstag im Ratssaal statt. Es stehen interessante Themen auf dem Programm.

2027 steht in Hohenstein-Ernstthal die Wahl des Oberbürgermeisters an. In der Stadtratssitzung am Dienstag, 16. Dezember, soll über den Tag der Bürgermeisterwahl und den Tag eines möglichen zweiten Wahlgangs entschieden werden. Auf dem Programm stehen außerdem der aktuelle Stand des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2016...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
10:41 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 15.12.2025
 7 Bilder
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
11.12.2025
4 min.
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Räte verweigern OB Kluge die Gefolgschaft
Oberbürgermeister Lars Kluge hat die Sachgebietsleiterin Angela Höller als Nachfolgerin des amtierenden Bauamtsleiters Ulrich Weber vorgeschlagen.
Wer wird Nachfolger des Bauamtsleiters Ulrich Weber, der im März in den Ruhestand geht? Es gibt zwei Bewerber. Doch dem Vorschlag des Oberbürgermeisters wollen die Stadträte nicht folgen. Warum nicht?
Cristina Zehrfeld
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11.12.2025
2 min.
Kommentar zur Personalie im Bauamt Hohenstein-Ernstthal: Nicht mit Ruhm bekleckert
Meinung
Redakteur
Fürs Bauamt wird ein neuer Amtsleiter gesucht.
Wenn Personalangelegenheiten in öffentlicher Sitzung ausgetragen werden, dann mag das fürs Publikum spannend sein. Doch die favorisierte Kandidatin wurde auf diese Weise beschädigt.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel