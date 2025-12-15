Bürgermeisterwahl und Jahnturnhalle: Das sind die Themen bei der Stadtratssitzung Hohenstein-Ernstthal

Die letzte öffentliche Stadtratssitzung dieses Jahres findet am Dienstag im Ratssaal statt. Es stehen interessante Themen auf dem Programm.

2027 steht in Hohenstein-Ernstthal die Wahl des Oberbürgermeisters an. In der Stadtratssitzung am Dienstag, 16. Dezember, soll über den Tag der Bürgermeisterwahl und den Tag eines möglichen zweiten Wahlgangs entschieden werden. Auf dem Programm stehen außerdem der aktuelle Stand des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2016...