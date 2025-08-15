Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bürgerservice des Landratsamtes Zwickau ist kommende Woche geschlossen. Bild: Andreas Kretschel
Der Bürgerservice des Landratsamtes Zwickau ist kommende Woche geschlossen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bürgerservice des Landratsamtes in Hohenstein-Ernstthal bleibt geschlossen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mangels Personal ist der Hohenstein-Ernstthaler Bürgerservice des Landratsamtes in der kommenden Woche geschlossen.

Der Bürgerservice des Landratsamtes in Hohenstein-Ernstthal ist vom 18. bis zum 22. August personalbedingt geschlossen. Das teilt das die Pressestelle des Landratsamtes mit. In der Außenstelle auf dem Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5 (Sparkassengebäude) bietet das Amt Serviceleistungen wie die Ausgabe von Führerscheinen und der Reservierung von...
