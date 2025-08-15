Bürgerservice des Landratsamtes in Hohenstein-Ernstthal bleibt geschlossen

Hohenstein-Ernstthal
Mangels Personal ist der Hohenstein-Ernstthaler Bürgerservice des Landratsamtes in der kommenden Woche geschlossen.
Der Bürgerservice des Landratsamtes in Hohenstein-Ernstthal ist vom 18. bis zum 22. August personalbedingt geschlossen. Das teilt das die Pressestelle des Landratsamtes mit. In der Außenstelle auf dem Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5 (Sparkassengebäude) bietet das Amt Serviceleistungen wie die Ausgabe von Führerscheinen und der Reservierung von...
