Ein Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet zwischen Lichtenstein und St. Egidien beschäftigt die Polizei.
Ein Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet zwischen Lichtenstein und St. Egidien beschäftigt die Polizei.
Hohenstein-Ernstthal
Buntmetalldiebstahl im Gewerbegebiet zwischen St. Egidien und Lichtenstein: Ist eine kriminelle Bande unterwegs?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die gestohlenen Kabel aus Kupfer haben einen Wert von rund 35.000 Euro. Ziel der Einbrecher war eine Firma an der Platanenstraße. Kurz zuvor gab es einen vergleichbaren Fall in Schönfels.

Auf rund 35.000 Euro beziffert die Polizei den Wert des Diebesgutes nach einem Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet zwischen St. Egidien und Lichtenstein. Der Tatort befindet sich an der Platanenstraße. Ein Firmengelände war zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen das Ziel der Einbrecher. Sie entwendeten verschiedene Kabel aus Kupfer. Zum...
