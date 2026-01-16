Bus an Haltestelle in Oberlungwitz touchiert: Polizei sucht blauen Kleinwagen

Nach einer mutmaßlichen Kollision mit einem Linienbus sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Pkw sowie Zeugen des Vorfalls.

In Oberlungwitz ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Eine 34-jährige Busfahrerin hielt gegen 08.15 Uhr mit der Linie 251 an der Haltestelle Limbacher Straße in Richtung Chemnitz. Als sie nach links blinkte, um anzufahren, überholte ein blauer Kleinwagen den Bus, brach den Vorgang jedoch etwa...