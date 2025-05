Callenberg: Buntes Kinderfest am Samstag am Stausee Oberwald

Ab 13 Uhr erwartet Besucher am 24. Mai ein vielfältiges Mitmachprogramm mit Tanz, Zauberei, Modellbooten, Zielspritzen und kostenlosen Fahrten auf der Sommerrodelbahn.

In ein wahres Paradies für Kinder und Familien soll sich der Stausee Oberwald am Samstag, dem 24. Mai, einmal mehr verwandeln. Wie Lukas Steidl von der Betreibergesellschaft Tourismus und Sport GmbH Callenberg ankündigt, wartet an diesem Tag ab 13 Uhr wieder ein vielfältiges Mitmachprogramm auf die kleinen und großen Gäste. Als besondere...