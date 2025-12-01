„Damit erreichen wir die Breite“: Unternehmernetzwerk am Sachsenring will auch Vereine einbeziehen

Wenn andere noch schlafen, startet am Sachsenring der wöchentliche Austausch regionaler Unternehmer. Das Netzwerk will künftig sogar Vereine ins Boot holen.

Der Sachsenring ist nicht nur für Rennsportfreaks ein Anziehungspunkt. Auch ein Unternehmernetzwerk trifft sich jeden Donnerstag, um 7 Uhr morgens, am Verkehrssicherheitszentrum. Die Mitglieder kommen aus Chemnitz, Limbach-Oberfrohna, Glauchau, Meerane, Altenburg und Nobitz. Seit drei Jahren gehört auch der Versicherungsmakler Sven Weber aus...