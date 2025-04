Dank vier Graffiti-Sprayern: Toilettenbesuch in Lichtenstein ist jetzt ein Kunstgenuss

Dass sich Sprayer am Toilettenhäuschen am Bahnhof in Lichtenstein zu schaffen machen, ist nicht neu. Erstmals allerdings ist das Gebäude diesmal zu einem kunterbunten Blickfang geworden.

Vier Graffiti-Sprayer haben in dieser Woche das Toilettenhäuschen am Bahnhof in Lichtenstein verziert. Und das nicht heimlich und im Schutze der Dunkelheit, sondern am helllichten Tage. Insgesamt acht Stunden haben die vier Künstler straff hintereinander gearbeitet. Mit dieser Neugestaltung der Fassade steht die Sanierung der 30 Jahre alten...