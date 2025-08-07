„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen etwas zu dick auf

Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.

Bei der Auszeichnung von Ehrenamtlichen hat sich Bürgermeister Lars Kluge in diesem Jahr von der eigenen Begeisterung wohl etwas zu sehr mitreißen lassen. Die Ehrenamtlerin Ruth Schneeweiß lobte er für ihr jahrelanges Engagement für die Stadt: Wie Kluge in seiner Rede im Stadtrat sagte, war die 92-Jährige viele Jahre in der...