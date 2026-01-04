Die Heimatstube will an den stärksten Mann von Oberlungwitz erinnern

Hohenstein-Ernstthal
Werner Arnold war in Oberlungwitz nicht nur als Olympia-Gewichtheber, sondern auch als Sattler und Polsterer bekannt. Ein Teil seines Nachlasses ist nun umgezogen.
Als Mitglieder des Vereins „Oberlungwitzer Heimatstube“ am Samstag die Sattler- und Polstererwerkstatt von Werner Arnold ausräumten, hätten sie die Kraft des 2025 verstorbenen Gewichthebers gut gebrauchen können. Nicht nur die alte Nähmaschine, sondern auch die Werkbank, ein Ofen sowie viele weitere Geräte und Werkzeuge wurden aufgeladen...
