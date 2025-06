„Die Sorgen bleiben“: Das sagen Betriebsratschef und Insolvenzverwalter zum Meyer-Burger-Standort Hohenstein-Ernstthal

Die Produktion läuft weiter, doch wie lange noch? Unter den knapp 300 Beschäftigten des Solaranlagenherstellers herrscht Verunsicherung. Doch die Insolvenz bietet auch Chancen bei der Investorensuche.

Der Schock saß tief, allerdings ist mit ein paar Tagen Abstand die Stimmung bei den 289 Beschäftigten des insolventen Solaranlagenherstellers Meyer-Burger in Hohenstein-Ernstthal nicht mehr ganz so gedrückt. „Die Sorgen bleiben aber“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Stefano Antonelli der „Freien Presse“. Die Produktion am Standort...