Diebe stehlen in St. Egidien hochwertiges Werkzeug

Bei einem Firmeneinbruch an der Buchenstraße sind über das vergangene Wochenende Markenwerkzeuge gestohlen worden.
Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende bei einem Einbruch in eine Firma in St. Egidien Werkzeuge gestohlen. Laut Polizeisprecher Enrico Liebold drangen die Täter zwischen Freitag- und Dienstagmittag gewaltsam in die Räumlichkeiten an der Buchenstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Akkuschrauber und ein Bohrhammer der Marke Makita sowie ein Trennschleifer gestohlen. Der Wiederbeschaffungswert der Werkzeuge summiert sich auf knapp zweieinhalbtausend Euro. Zusätzlich verursachten die Unbekannten circa 200 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht Hinweise auf Personen, die für den Diebstahl verantwortlich sein könnten oder andere sachdienliche Hinweise. (kru) Zeugentelefon: 03763 640