Diebstahl im Gewerbegebiet zwischen St. Egidien und Lichtenstein: 70.000 Euro teurer Cross-Camper gestohlen

Der oder die Täter brachen am Wochenende in ein Autohaus ein, um an die Schlüssel für das teure Gefährt zu kommen. Was bisher bekannt ist.

Unbekannte Täter haben einen rund 70.000 Euro teuren Cross-Camper aus einem Autohaus im Gewerbegebiet zwischen St. Egidien und Lichtenstein entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen, informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt. Unbekannte Täter haben einen rund 70.000 Euro teuren Cross-Camper aus einem Autohaus im Gewerbegebiet zwischen St. Egidien und Lichtenstein entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen, informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt.