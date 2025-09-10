Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Hohenstein-Ernstthal.
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
E-Bike in Hohenstein gestohlen: Polizei sucht Zeugen
Von Babette Philipp
In Hohenstein-Ernstthal verschwand ein E-Bike aus einem Keller. Die Täter sind noch unbekannt. Der Diebstahl könnte länger zurückliegen.

Ein wertvolles E-Bike ist in Hohenstein-Ernstthal gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mitteilt, ist die Tat am Dienstag gegen 19 Uhr bekannt geworden. Sie könnte aber schon längere Zeit zurückliegen – eventuell sogar bis zum 25. August. Den Angaben des Polizeisprechers zufolge haben sich in diesem Zeitraum...
