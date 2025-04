Eierolympiade, Kneipentour und Frühlingsfest – Was man über das Hohenstein-Ernstthaler Eventwochenende wissen muss

In der Karl-May-Stadt ist am Wochenende richtig viel los, wobei für alle Generationen etwas dabei ist. In Sachen Wettervorhersage sieht es diesmal auch sehr gut aus.

Erst werden Punkte bei lustigen Eierspielen gesammelt, dann Stempel auf dem Kneipentour-Ticket. So können Hohenstein-Ernsthaler und ihre Gäste den Samstag gestalten. Die Eier-Olympiade von B2BA soll nach dem Erfolg im Vorjahr auch diesmal begeistern und führt von 11 bis 17 Uhr durch die Innenstadt. An zehn Stationen, darunter der Silberkeller,...