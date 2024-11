Einblicke in die Seniorenbetreuung in Hohenstein-Ernstthal

Geführte Rundgänge und Alterssimulation gehören zu den Angeboten beim Tag der offenen Tür im PKP Seniorenzentrum.

Die PKP Seniorenbetreuung auf der Südstraße 13 in Hohenstein-Ernstthal lädt für Samstag ab 9.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. PKP steht für „Professionelle Kompetente Pflege“. Die Einrichtung bietet Ein- und Zweibettzimmer für 183 pflegebedürftige Menschen an. Geboten werden an diesem Tag geführte Rundgänge durch die...