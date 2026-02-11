MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lichtenstein.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lichtenstein. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lichtenstein.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lichtenstein. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Einbrecher in Lichtenstein hinterlassen erheblichen Schaden
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lichtenstein ist eine Sporthalle Ziel eines Einbruchs geworden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro – doch der Wert der Beute überrascht.

Unbekannte Täter sind in eine Sporthalle am Turnerweg in Lichtenstein eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen dem Montag, 9. Februar, 20 Uhr, und dem Dienstag, 10. Februar, 10.15 Uhr. Das hat die Polizei berichtet. Im Inneren der Halle wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Die Polizei gibt an, dass die Täter dabei gezielt vorgingen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
04.02.2026
1 min.
Polizeieinsatz in Lichtenstein: Täter-Duo befindet sich mit Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich auf der Flucht
Ein Einbruch in Lichtenstein beschäftigt die Polizei.
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gab es einen Einbruch in eine Firma an der Glauchauer Straße. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung zu den Verdächtigen.
Holger Frenzel
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
15:10 Uhr
1 min.
Gewaltsamer Einbruch in Plauener Schule: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in eine Schule in Plauen.
An der Friedrich-Engels-Straße drangen Täter in eine Schule ein. Der Schaden übersteigt den Wert der Beute. Welche Spuren haben sie hinterlassen?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel