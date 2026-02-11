Einbrecher in Lichtenstein hinterlassen erheblichen Schaden

In Lichtenstein ist eine Sporthalle Ziel eines Einbruchs geworden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro – doch der Wert der Beute überrascht.

Unbekannte Täter sind in eine Sporthalle am Turnerweg in Lichtenstein eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen dem Montag, 9. Februar, 20 Uhr, und dem Dienstag, 10. Februar, 10.15 Uhr. Das hat die Polizei berichtet. Im Inneren der Halle wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Die Polizei gibt an, dass die Täter dabei gezielt vorgingen....