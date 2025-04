Einbrecher wollten in Hohenstein-Ernstthal in ein Juweliergeschäft eindringen - scheiterten aber

Die Täter haben an der Schaufensterscheibe einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro hinterlassen.

Einbrecher sind bei dem Versuch gescheitert, in ein Juweliergeschäft in Hohenstein-Ernstthal einzudringen. Die unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag, 18. März, auf Mittwoch, 19. März, das Geschäft am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz zum Ziel genommen. Laut einer Mitteilung der Polizei hielt die Schaufensterscheibe jedoch dem...