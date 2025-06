Einbruch in Hohenstein-Ernstthaler Friseurladen: Sogar das Sparschwein nehmen Diebe mit

Die Täter sind unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf Haarschneidemaschinen hatten es die Diebe abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in einen Friseurladen an der Hüttengrundstraße in Hohenstein-Ernstthal einbrachen. Zudem nahmen sie ein Sparschwein mit Kleingeld mit. Der Wert des Diebesguts lag nach Angaben der Polizei bei rund 500 Euro. Der Sachschaden an der Eingangstür war...