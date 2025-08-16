Einbruch in Wüstenbrand: Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war.

Schmuck, Uhren und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand entwendet. Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Die Einbrecher sind den Angaben der Polizei zufolge am Freitagabend über ein Schlafzimmerfenster in...